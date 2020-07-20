В Пермском крае за сутки 87 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 48 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, два – по причинам, не связанным с COVID-19.

таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5069: 872 – на лечении, 3949 – выздоровели, 113 – скончались от коронавируса, 80 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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