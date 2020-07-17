В Пермском крае за сутки 98 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 64 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 26 мужчин, 60 женщин, 12 детей. Из них младше 45 лет – 35 человека, 41 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Кроме того, зафиксировано пять летальных исходов: два пациента умерли от COVID-19, три – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4803: 922 (+98) – на лечении, 3790 (+98) – выздоровели, 106 (+2) – скончались от коронавируса, 75 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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