В Пермском крае за сутки 87 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19. Также зафиксировано четыре летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, два – по причинам, не связанным с COVID-19.

Как сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, у многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается. В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4705: 927 (+87) – на лечении, 3692 (+116) – выздоровело, 104 (+2) – скончалось от коронавируса, 72 (+2) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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