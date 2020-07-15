В Пермском крае за сутки 75 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходит лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди инфицированных – 21 мужчина, 48 женщин, шесть детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также за прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, два – по причинам, не связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4618: 899 (+75) – на лечении, 3576 (+130) – выздоровели, 102 (+3) – скончались от коронавируса, 70 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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