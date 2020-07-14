В Пермском крае за сутки 69 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 18 мужчин, 47 женщин, четверо детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 30 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также зафиксировано четыре летальных исхода. Один пациент 64 лет скончался от COVID-19, три пациента 71, 78 и 81 года умерли по причинам, не связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4 543: 901 (+69) – на лечении, 3446 (+94) – выздоровело, 99 (+1) – скончалось от COVID-19, 68 (+3) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.