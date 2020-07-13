В Пермском крае за сутки 71 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 20 человека проходят лечение в больницах, 51 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди инфицированных – 23 мужчины, 42 женщины, шесть детей.

Кроме того, за прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода из-за COVID-19: умерли пациенты 35, 69, 70 и 74 лет.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4 474: 852 (+71) – на лечении, 3352 (+12) – выздоровели, 98 (+4) – скончались от коронавируса, 65 (+0) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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