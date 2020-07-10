За сутки в Пермском крае 57 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 10 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Также зафиксировано шесть летальных исходов: умерли один инфицированный COVID-19 и пять пациентов по причинам, не связанным с COVID-19.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, особенности текущей статистически – превышение числа выздоровевших, тех, кто находится на лечении, и летальных исходов над общим количеством заболевших – связано со спецификой занесения данных в федеральный регистр.

«В регистре фиксируются случаи по выздоровевшим пациентам, как с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», так и с лабораторно неподтвержденным диагнозом, но у которых были все сопутствующие признаки заболевания и которые проходили лечение в «ковидных» отделениях. Последние отражаются в общей статистке, но в перечень подтверждённых случаев не входят. Поэтому фактически сумма выздоровевших, умерших пациентов и тех, кто продолжает лечение, больше, чем заболевших с начала пандемии», – отметили в Минздраве.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4282: 892 человека на лечении, 3306 (+139) – выздоровели, 89 (+1) – умерли от от COVID-19, 58 (+5) – не от COVID-19.

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