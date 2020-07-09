За сутки в Пермском крае 70 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Также зафиксировано четыре летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 52, 67, 82 и 87 лет.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4225: 3167 (+100) человек выздоровели, 88 (+4) – скончались от коронавируса, 53 (+0) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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