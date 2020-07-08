В Пермском крае за сутки 86 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 86 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4155: 950 (+86) человек на лечении, 3067 (+126) – выздоровели, 84 (+0) – скончались от коронавируса, 53 (+0) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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