За сутки в Пермском крае 52 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4069: 991 (+52) – на лечении, 2941 (+3) – выздоровело, 84 (+0) – скончалось от коронавируса, 53 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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