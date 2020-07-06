В Пермском крае общее число инфицированных COVID-19 превысило 4 тысячи, вылечилось – 2938 человек

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 53 новых случая заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 23 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Кроме того, за прошедшие сутки также зафиксировано семь летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет. Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4017: 942 (+53) – на лечении, 2938 (+11) – выздоровело, 84 (+4) – скончалось от COVID-19, 53 (+3) – скончалось не от COVID-19.

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