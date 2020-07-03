В Пермском крае за сутки 56 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора в Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 27 мужчин, 28 женщин и один ребенок.

За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также, умерли пациентка 88 лет и пациент 51 года по причинам, не связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3857: 1008 – на лечении, 2720 (+48) – выздоровело, 79 (+2) – скончалось от коронавируса, 50 (+2) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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