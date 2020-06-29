За сутки в Пермском крае 56 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных на сегодня – 1,6%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 28 июня – 0,79). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3637: 1074 (+56) – на лечении, 2442 (+12) – выздоровело, 74 (+0) – скончалось от коронавируса, 47 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

Напомним, если динамика будет положительной, адресно будет рассмотрена возможность снятия ограничений в ближайшее время следующим сферам деятельности: уличным кафе и «летникам», музеям и выставочным залам, торговым залам площадью до 800 кв. м.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.