В Пермском крае за сутки 61 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 15 мужчин, 45 женщин, один ребенок. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 24 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3416: 1078 (+61) – на лечении, 2222 (+74) – выздоровело, 73 (+0) – скончалось от коронавируса, 43 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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