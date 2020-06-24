В Пермском крае 89 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 55 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 20 мужчин, 60 женщин, девять детей. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 23 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3355: 1091 (+87) – на лечении, 2148 (+120) – выздоровело, 73 (+3) – скончалось от коронавируса, 43 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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