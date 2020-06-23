В Пермском крае за сутки 64 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 26 мужчин, 32 женщины, шесть детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 22 июня – 1,06). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3266: 1125 (+64) – на лечении, 2028 (+115) – выздоровело, 70 (+2) – скончалось от коронавируса, 43 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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