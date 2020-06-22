В Пермском крае за сутки 66 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 25 мужчин, 40 женщин, один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 31 человек в возрасте 45-65, шесть человек старше 65 лет.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 21 июня – 0,9). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3202: 1170 (+66) – на лечении, 1913 (+7) – выздоровело, 68 (+0) – скончалось от коронавируса, 42 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.