По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 66 новых случая заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 41 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
В Пермском крае за сутки 66 новых случаев заражения COVID-19
Среди новых инфицированных – 25 мужчин, 40 женщин, один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 31 человек в возрасте 45-65, шесть человек старше 65 лет.
Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 21 июня – 0,9). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3202: 1170 (+66) – на лечении, 1913 (+7) – выздоровело, 68 (+0) – скончалось от коронавируса, 42 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.
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