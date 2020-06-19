По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
В Пермском крае 64 новых случая заражения COVID-19
Среди новых инфицированных – 23 мужчины, 38 женщин, три ребенка. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.
Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,77 (на 18 июня – 0,76). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3001: 1199 – на лечении, 64 (+4) – скончалось от коронавируса, 42 – скончалось от сопутствующих заболеваний.
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