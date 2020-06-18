В Пермском крае 65 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 23 мужчины, 38 женщин, четверо детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 22 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,76 (на 17 июня – 0,93). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2937: 1150 (+65) – на лечении, 1685 (+29) – выздоровело, 60 (+3) – скончалось от коронавируса, 42 (+2) – скончалось от сопуствующих заболеваний.

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