В Пермском крае 67 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 18 мужчин, 38 женщин, девять детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет.​ Также зафиксировано два летальных исхода. У пациентов 81 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 70 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,93 (на 16 июня – 0,98). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 872: 1 119 (+65) – на лечении, 1 656 (+70) – выздоровело, 57 (+6) – скончалось от коронавируса, 40 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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