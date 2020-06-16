В Пермском крае еще 50 случаев заражения коронавирусом

Среди новых инфицированных – 18 мужчин, 30 женщин, двое детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 15 июня - 1,07). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 805: 1 128 (+50) – на лечении, 1 586 (+43) – выздоровело, 49 (+0) – скончалось от коронавируса, 42 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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