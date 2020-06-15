В Пермском крае за сутки 68 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 28 мужчин, 35 женщин, три ребенка. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Также из новых инфицированных зафиксированы два летальных исхода. У пациентов 83 и 63 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19.

Сообщается, что коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 14 июня – 1,12). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 755: 1 121 (+66) – на лечении, 1 543 (+23) – выздоровело, 49 (+6) – скончалось от коронавируса, 42 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.