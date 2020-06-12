По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
В Пермском крае 72 новых случая заражения COVID-19
Среди новых инфицированных – 30 мужчин, 41 женщина, один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 14 человека старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 506. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,27 (на 11 июня – 1,33). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
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