В Пермском крае за сутки 74 новых случая заражения COVID-19

Среди новых инфицированных – 29 мужчин, 36 женщин, девять детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 35 человек в возрасте 45-65, четыре человека старше 65 лет.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 434: 916 (+74) человек – на лечении, 1 444 (+76) – выздоровело, 33 (+1) – скончалось от коронавируса, 41 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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