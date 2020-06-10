Отделение пермской клинической больницы закрыли на карантин

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, в городской клинической больнице №4 закрыто на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии. У одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19.

Болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома. Сейчас проводятся эпидемиологические расследования, определен круг контактных лиц, они находятся под наблюдением медицинских работников.

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