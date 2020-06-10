В Пермском крае за сутки выявлено 93 инфицированных коронавирусом

Среди новых инфицированных – 32 мужчины, 50 женщин, девять детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет. Также зафиксировано у пациентов 50 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19.

Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края:

— Среди сегодняшних 93 зараженных у 19 причину заражения пока установить не удается. Это означает, что эти лица когда-то пренебрегли использованием средств индивидуальной защиты и общими правилами гигиены. Министерство здравоохранения напоминает, что в крае до сих пор сохраняется сложная эпидемическая ситуация, поэтому только общими усилиями можно остановить дальнейшее распространение инфекции в Прикамье. В наших силах помочь тем, кто уже заразился, но только с помощью вас, жителей Пермского края, мы сможем остановить дальнейший рост заболевания: используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию, соблюдайте общие правила гигиены и не выходите из дома без необходимости. Эти основные правила помогут существенно облегчить работу медиков, а краю – поскорее выйти из режима самоизоляции.

Коэффициент заражаемости в Пермском крае на сегодняшний день выше нормы и составляет – 1,28.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 360 человек: 920 (+91) – на лечении, 1 368 (+57) – выздоровело, 32 (+2) – скончалось от коронавируса, 40 (+0) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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