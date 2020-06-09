За сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 29 мужчин, 32 женщины, четверо детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Таким образом, коэффициент распространения болезни сегодня составил 1,12 (8 июня – 0,96), а ежесуточный прирост больных составил 3%.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 267 человек: 886 (+65) – на лечении, 1 311(+70) – выздоровело, 30 (+0) – скончалось от коронавируса, 40 (+1) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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