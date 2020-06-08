В Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19

Ежесуточный прирост больных составил 3,1%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 7 июня – 0,88). Напомним, для перехода на второй этап снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

Среди новых инфицированных – 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также из новых инфицированных зафиксирован один летальный исход. У пациентки 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти стало сопутствующее заболевание. Таким образом, на сегодня зафиксировано 30 летальных исходов пациентов от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2 202: 892 человека – на лечении, 1 241 – выздоровели, 30 – скончалось от коронавируса, 39 – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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