В Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных - 26 мужчин, 37 женщин, пять детей. Младше 45 лет – 23 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. Также зафиксирован один летальный исход. У пациента 40 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1782: 781 человек — на лечении, 943 — выздоровело, 23 — скончалось от коронавируса, 36 — скончалось от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.