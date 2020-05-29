В Пермском крае 47 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19: 25 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, три случая зафиксировано посмертно (летальный исход наступил не от COVID-19). Ежесуточный прирост больных составил 3,1%, а коэффициент распространения болезни уже неделю меньше 1 — сегодня он составляет 0,96.

Среди новых инфицированных – 25 мужчин, 17 женщины, два ребенка. Младше 45 лет – 20 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Кроме того зафиксировано три летальных исхода. У пациентов 95, 82 и 80 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти – сопутствующие заболевания.

Таким образом, всего в крае выявлено 1 586 инфицированных: 659 — на лечении, 871 — выздоровело, 21 — скончалось от коронавируса, 35 — скончалось от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.