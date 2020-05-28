За сутки в Пермском крае 44 новых случая заражения COVID-19

Среди новых инфицированных — 15 мужчин, 23 женщины и три ребенка. Младше 45 лет – 18 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Также из новых инфицированных зафиксированы три летальных исхода. У пациентов 24, 39 и 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти — сопутствующие заболевания.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 539: 663 (+44) человек — на лечении, 824 (+28) — выздоровело, 21 — скончалось от коронавируса, 31 (+3) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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