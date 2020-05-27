По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 44 новых случая заражения COVID-19: 24 человека с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 20 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Ежесуточный прирост больных составил 3%, а коэффициент распространения болезни пятый день подряд меньше 1.

Среди новых инфицированных — 20 мужчин, 22 женщины, 2 ребенка. Младше 45 лет – 18 человек, 15 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1495: 650 человек — на лечении, 796 — выздоровело, 21 — скончалось от коронавируса, 28 — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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