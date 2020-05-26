В Пермском крае 41 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 41 новый случай заражения COVID-19: 35 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 6 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Ежесуточный прирост больных составил 2,9%, а коэффициент распространения болезни четвертый день подряд меньше 1.

Среди инфицированных — 22 мужчины, 19 женщин. Младше 45 лет – 11 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

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