За четыре дня коронавирус распространился еще на четыре территории Пермского края

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, с 15 мая коронавирус распространился еще на четыре территории Прикамья: в Уинском (один инфицированный), Очерском (двое), Карагайском (двое) и Кизеловском (четверо) районах и округах. Таким образом, коронавирус выявлен у жителей 34 территорий нашего региона.

Напомним, по данным на 18 мая в Пермском крае выявлено 1 073 инфицированных, из них 527 — выздоровели, 29 — скончались, 518 — проходят лечение в больницах либо амбулаторно.