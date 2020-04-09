В Пермском крае будут использовать новые тест-системы на выявление Covid-19

Отмечается, что лаборатории Прикамья выполняют более 600 тестов в сутки. В планах увеличить до 1 300 исследований в сутки. С начала распространения вируса в Прикамье сделано около 10 тыс. тестов. Исследования проводятся в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в лаборатории краевой инфекционной больницы, а также в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Вскоре откроется четвертая лаборатория на базе краевой станции переливания крови, где будет проводиться порядка 150 тестов в день (более 1 тыс. в неделю).