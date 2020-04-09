Пермский край стал пилотным регионом, где используются новые тест-системы, позволяющие проводить анализ за 70 минут. Об этом сообщили сегодня на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае.
В Пермском крае будут использовать новые тест-системы на выявление Covid-19
Отмечается, что лаборатории Прикамья выполняют более 600 тестов в сутки. В планах увеличить до 1 300 исследований в сутки. С начала распространения вируса в Прикамье сделано около 10 тыс. тестов. Исследования проводятся в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в лаборатории краевой инфекционной больницы, а также в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Вскоре откроется четвертая лаборатория на базе краевой станции переливания крови, где будет проводиться порядка 150 тестов в день (более 1 тыс. в неделю).
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