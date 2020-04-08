В Перми выплаты донорам увеличатся до 1,5 тысяч рублей

По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в ближайшие три месяца доноры будут получать двойную выплату. Размер единовременной выплаты увеличится с 674 рублей до 1,5 тысячи за счет краевого бюджета. На эту меру из бюджета Пермского края будет выделено 8,2 млн рублей.

Решением оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции доноры могут онлайн выписать пропуск на передвижение до пункта сдачи крови. Запас донорской крови понадобится, когда закончится эпидемия, и больницы начнут все отложенные плановые операции.