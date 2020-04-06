В Пермь поступило 2 800 новых тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции

Тест-системы позволят охватить в первую очередь людей, контактировавшими с заболевшими, людей, вернувшихся из-за границы и пожилых людей — с признаками ОРВИ, а также медперсонал, работающий с заболевшими коронавирусной инфекцией и пациентов с признаками ОРВИ. На данный момент в крае проведено 8 377 исследования. Из них 986 исследований в лабораториях СПИД-центра и инфекционной больницы. В настоящее время по предписанию Роспотребнадзора на домашнем карантине находится 4 184 человек. По словам врачей, получение Пермским краем столь большой партии тестов может помочь порвать эпидемиологические цепочки и таким образом повлиять на профилактику и снижение заболеваемости в крае.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 21: два человека умерло, три – выздоровело. В специализированных медучреждениях сейчас проходит лечение 33 человека (16 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVD-19 от федеральных лабораторий).

По состоянию на 6 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 6 343. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля.