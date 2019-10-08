Что нас ждет на третьем Style Sale Market?

В основе концепции Style Sale Market – разумное потребление и вдумчивый подход к покупкам. Более осознанный подход покупателя к шопингу меняет привычки потребления, тем самым снижая вредное воздействие fashion-индустрии на экологию окружающего мира.

На Style Sale Market можно будет приобрести дизайнерские вещи, многие из которых существуют в единственном экземпляре, одежду от топовых стилистов, известных персон и лидеров мнений. Магазины и бутики представят одежду прошлых сезонов со скидками по привлекательным ценам. Часть средств, вырученных на мероприятии, будут переданы благотворительной организации.

Набраться сил к новому шоппинг-марафону можно будет в фуд-зоне, которую предусмотрели организаторы. Помимо этого, весь день будет сопровождаться розыгрышами, консультациями от стилистов, благотворительной акцией. В пространстве маркета организуется фотозона с профессиональным фотографом, а самые активные покупатели попадут на страницы «Светской хроники» журнала «Прм.Собака.ru».

Если вы частные лица и организации, которые хотят реализовать свою одежду и аксессуары из личных гардеробов и коллекций прошедших сезонов, или компании и предприятия beauty-индустрии, готовых представить интересные и выгодные для потребителя коммерческие предложения/акции, то по условиям участия и всем интересующим вопросам можно обратиться по тел. 8 (902) 799-0289 или в Директ @stylesalemarket.