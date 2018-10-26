Актер Николай Наумов запустил свой бренд одежды Real Kolyan

Звезда «Реальных пацанов», актер Николай Наумов запустил свой бренд одежды под названием Real Kolyan.

«За 8 лет съемок нашего сериала у меня сложилось впечатление, что он популярный. Люди часто просят что-нибудь на память: автограф, фотографию, а есть и такие кому бы я сам хотел сделать подарок. Теперь у меня есть, что предложить», - объяснил Николай Наумов.