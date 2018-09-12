В Перми открылся бутик российского бренда RuMarc, который уже представлен в пяти городах России. На открытие приехала дизайнер и основатель марки Юлия Личели, которая рассказала о коллекции и обратила внимание на универсальные лекала, которые подходят любой фигуру. В коллекции представлены стильные костюмы с блейзерами, рубашки, платья, юбки, вещи в стиле glam sport и большой выбор аксессуаров.