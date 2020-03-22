Четыре модели из Пермского края поборолись за корону в конкурсе красоты Miss & Mrs. Supermodel Worldwide Russia 2020 в Сочи

За корону и звание лучшей Мисс (незамужние девушки до 27 лет) боролись сразу две пермячки. Лучшей в номинации MISS INTERNET VOTING стала Мария Кравец, а звание BEST PHOTOMODEL получила Мария Пучнина. В категории Миссис (замужние девушки или девушки с детьми) принимала участие Гулина Ольга. Она стала лучшей в категории — MRS. FRIENDSHIP.

Однако, представлять Россию на мировом конкурсе красоты будут другие девушки: Мария Карась из Сургута, которая получила корону в номинации Миссис, и Екатерина Беляева из Ижевска — победительница в категории Мисс. Финал Miss & Mrs. Supermodel Worldwide Russia 2020 пройдет в Индии.

С 2019 года в России проходит Национальный этап конкурса, а его основателем является пермячка Александра Морозова — победительница мирового конкурса красоты Miss Supermodel Worldwide 2018. Вместе с ней над конкурсом работала звездная команда (все из Перми!): официальный стилист проекта Юлия Смирнова, визажисты Екатерина Загидуллина и Алена Можаева, фотограф Анастасия Коротаева, видеограф Юлия Шевченко, режиссер Елена Колупаева, тренер Анастасия Ладейщикова, хореограф Мария Среднякова, менеджер мероприятия Кирилл Коногоров, координатор фотосъемок Ольга Распонаморева и технический координатор фотосъемок Артем Тартмин.