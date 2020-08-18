Фестиваль на горе Крестовой откроет балет Николая Попова «О чем молчат камни»

IX театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который пройдет с 22 по 25 августа в Губахе, откроется показом балета Николая Попова «О чем молчат камни» Башкирского государственного театра оперы и балета. В этом году в рамках фестиваля состоятся выступления театров из Москвы, Уфы, Буинска (Республика Татарстан), Березников, Губахи.

Балет «О чем молчат камни» покажут на открытии, 22 августа в 20:00, в рамках проекта «Закат на Крестовой». Спектакль перенесет зрителей в потрясающие по красоте и природе места Башкортостана, именно здесь, рядом с пещерой Шульган-Таш зародились уникальные памятники башкирского народного творчества – легенда «Акбузат» и эпос «Урал-Батыр».

В этом году фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности, а количество зрителей ограничили тысячей человек.

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