Балетная труппа Пермского театра оперы и балета познакомилась со своим новым руководителем

Петербуржец по складу балетного мышления, Антон Пимонов окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой (класс Юрия Умрихина) в 1999 году и поступил в Мариинский театр. Будучи успешным солистом, начал ставить еще до окончания танцевальной карьеры. Дебютировал как хореограф в 2012 году, сотрудничал с Театром балета им. Якобсона в Петербурге, «Балетом Москва», балетной труппой Большого театра, Пермским хореографическим училищем. Спектакль «Скрипичный концерт № 2» на музыку Прокофьева с участием примы-балерины Мариинского театра Виктории Терешкиной принес ему Национальную театральную премию «Золотая Маска» в номинации «Работа балетмейстера — хореографа» (2017).

С 2017 по 2020 год Антон Пимонов был заместителем художественного руководителя Урал Балета Вячеслава Самодурова. Здесь, для труппы Екатеринбурга, он поставил, в частности, балет Brahms Party на музыку Брамса (который претендует на премию «Золотая Маска» 2020 года) и готовит балет на музыку Десятникова. Весной 2021 года в Урал Балете состоится премьера «Конёк-горбунок» Королёва — это совместная работа Антона Пимонова и Вячеслава Самодурова.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Антон Пимонов, который с сегодняшнего дня встает у руля пермской балетной труппы, — молодой, динамичный, сильный, стильный, самостоятельный и очень талантливый хореограф из Санкт-Петербурга. У него серьезная репутация в профессиональном сообществе. Вдобавок он получил важный опыт управления труппой, будучи заместителем Вячеслава Самодурова в Урал Балете в Екатеринбурге. Мне представляется, что Антон Александрович сможет сбалансированно выстроить свою деятельность руководителя Пермской балетной труппы на двух театральных постулатах — традиции и обновлении. Это, с одной стороны, гарантия преемственности и с другой — обеспечение стабильного развития балетной труппы, быть может, в ее новых ипостасях.

Антон Пимонов, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:

— Вектор дальнейшего развития труппы складывается из нескольких составляющих. Классический репертуар XIX—ХХ веков как основа, плюс спектакли Алексея Мирошниченко, плюс новые названия из классики и известные балетные постановки, которые прежде в Перми и в России не исполнялись. И конечно, лично мне как хореографу хотелось бы перейти к крупной форме спектакля.

Пермский балет всегда был и остается самобытной труппой, несмотря на то что его исторические корни из Ленинграда. Пермский балет — это бренд, высоко ценимый зрителями и критиками со всей страны и в мире. Я согласен с бытующим мнением, что это третья балетная труппа в России, хотя, на мой вкус, такая характеристика звучит немного по-спортивному, поэтому я бы лучше сказал: в Перми одна из ведущих трупп страны. Ее ключевая особенность — сильный женский кордебалет. Мой взгляд воспитан на кордебалете Мариинского театра, поэтому я всегда внимательно оцениваю труппу по этому признаку.

Разумеется, все эти успехи и репутация возникли не сами по себе. История Пермского балета от момента зарождения труппы и до сегодняшнего дня складывалась благодаря усилиям выдающихся творческих личностей, а в последние годы была связана с деятельностью Алексея Мирошниченко. Работа с труппой, которая находится на таком подъеме, — без сомнения, взывает к космической ответственности.

Решение о приглашении Антона Пимонова в пермскую труппу Андрей Борисов и теперь уже экс-руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко принимали совместно, в этом заключался залог мягкого, эволюционного перехода на новый виток развития коллектива. Кроме того, Мирошниченко не теряет контакта с пермским театром: в октябре планируется возобновление двух одноактных балетов в его постановке — «Шут» Прокофьева и «Вариации на тему рококо» на музыку Чайковского.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Эпоха Алексея Мирошниченко в Пермском театре оперы и балета была яркой, динамичной и насыщенной событиями. Алексей Григорьевич — харизматичный и талантливый человек во всем. Он один из ведущих постановщиков России со своим узнаваемым почерком. Его хореография всегда романтична и возвышенна, но не лишена порой ноток юмора и иронии. Юмор — отдельная тема, которая мне импонирует и говорит об интеллекте мастера, его живом восприятии мира и людей. Вместе с тем Мирошниченко прекрасный менеджер и организатор, который точно знает, чего он хочет. Уровень балетной труппы театра сегодня — это, несомненно, его заслуга. И в будущем мы хотим видеть его в нашем театре в качестве приглашенного хореографа.