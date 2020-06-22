Новый театральный сезон «Театр-Театр» откроет оперой «Антигона»

С 16 июня на большой сцене ежедневно проходят репетиции спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» (12+). Эскиз постановки по роману Марка Хеддона режиссер Данил Чащин представил еще год назад, на Лаборатории режиссуры. В новом сезоне зрители увидят второй спектакль (после мюзикла «Винил»), созданный с использованием технических возможностей новой сцены ТТ.

В июле на большой сцене ТТ стартуют репетиции оперы Ольги Шайдуллиной «Антигона» (16+). Премьера была назначена на 25 апреля 2020 года, но перенесена из-за карантина. Именно этот спектакль режиссера Романа Феодори откроет 94-й театральный сезон.

Подготовительная работа ведется и над несостоявшимися летом 2020 года премьерами «Сцены-Молот» – спектаклями «Сатурн» Андрея Стадникова и «Пакетик» Павла Макарова.

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