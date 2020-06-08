Театрам Пермского края разрешили возобновить репетиции

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае разрешил театрам и концертным организациям возобновить репетиционный процесс. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Вернуться к репетициям смогут 24 театра Пермского края, а также пять концертных организаций: Пермская краевая филармония, Городское концертное объединение г. Перми, Академический хор «Млада», Пермский губернский оркестр, Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье», Ординский духовой оркестр.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— Наши театры провели масштабную работу: они не только сохранили коллективы, но и более двух месяцев самоизоляции продолжили активно работать, создавать новые проекты, были ежедневно со зрителями на связи в онлайн-режиме, события наших учреждений собрали более 5,7 млн просмотров (с учетом показов на всех ресурсах, в т.ч. внешних). Конечно, мы сохраним те качественные изменения в создании цифрового контента, которые были наработаны за это время. Но сейчас важно приступить к репетиционному процессу. Это поможет на высоком уровне подготовиться к открытию театров для зрителей.

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