В июне Пермская опера покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля

Пермская опера подготовила онлайн-афишу на июнь. В первый день месяца, Международный день защиты детей, театр покажет сразу три события для юной публики. В 12:00 зрители увидят оперу «Терем-теремок» Ильи Польского в постановке Марии Рубиной, в 15:00 — концертное исполнение «Детского альбома» Петра Чайковского с мультипликацией, а в 19:00 — веселое представление «Приключения в Оперной стране» Марка Минкова в постановке Елены Александровой.

С 12 по 21 июня в онлайн-афише театра — ретроспектива Международного Дягилевского фестиваля. Программа включает события разных лет, с 2012 по 2019 год. Специально для трансляций были записаны новые эпизоды виртуальной экскурсии по театру и две программы проекта «Антология русской музыки» с участием солистов Пермской оперы: одна из них посвящена композиторам «Могучей кучки», а другая — переписке Петра Чайковского с Надеждой фон Мекк.

Театр продолжает посвящать отдельные выпуски трансляций легендарным артистам. Так, одним из героев июньских показов станет Виталий Полещук — в прошлом премьер Пермского балета, а ныне педагог-репетитор труппы.

Трансляции теперь будут показывать не по четвергам, в субботу и воскресенье. Помимо официального сайта permopera.ru, трансляции Пермской оперы можно смотреть на YouTube-канале театра и в группе ВКонтакте, а также на сайтах Культура.РФ, Дом.ru, more.tv, в онлайн-кинотеатре Окко и на платформе Яндекс.Эфир.

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