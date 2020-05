Театр-Театр на этой неделе покажет актуальную постановку «Дом Бернарды Альбы» и премьеру второго акта читки «Три плюс кот»

«ДЕВУШКИ "БИТЛЗ"»

Зрители оказываются участниками телешоу, куда приглашен некто Сержант Пеппер – автор книги о подругах «ливерпульской четверки», ставших «музами-вдохновительницами» для создания знаменитых песен Lovely Rita, Lucy in the Sky with Diamonds, Sexy Sadie и Michelle, а также сами эти «музы». Девушки по очереди появляются перед камерой. Каждая рассказывает свою фантастическую историю отношений с Джоном, Полом, Джорджем и Ринго Старром. В конце становится ясно, что персонажи – пациенты дурдома («дома дур»), а «Битлз» – «сон, в который нельзя вернуться», повод для театральной игры и коллективный символ времени. Пусть легендарные музыканты Beatles в спектакле так и не появляются, но все-таки их музыка остается в этой истории главной.



16+