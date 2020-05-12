Театр-Театр на этой неделе покажет актуальную постановку «Дом Бернарды Альбы» и премьеру второго акта читки «Три плюс кот»

Записи спектаклей выкладываются на YouTube-канал ТТ. Доступ к просмотру осуществляется по ссылке, которая публикуются ежедневно во всех официальных соцсетях Театра-Театра в 19.00. Просмотр записи открыт в течение суток. Через 24 часа – новый спектакль.

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