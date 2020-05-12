Театр-Театр продолжает ежедневно собирать зрителей в виртуальном зале на спектакли, а также делиться онлайн-проектами, созданными в период карантина. В афише проекта «ТТ с доставкой» на этой неделе – три архивные постановки, два ярких спектакля актуального репертуара и премьера второго акта читки «Три плюс кот». Кроме ежедневных показов видеозаписей спектаклей будет обновление и других интернет-проектов, запущенных ТТ в период карантина.
Театр-Театр на этой неделе покажет актуальную постановку «Дом Бернарды Альбы» и премьеру второго акта читки «Три плюс кот»
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«Дом Бернарды Альбы. Фото: Никита Чунтомов
12 мая
19:00
«ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ»
События пьесы разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять ее дочерей и сумасшедшая старуха- мать. В центре сюжета – девушки, чьи одинокие сердца стремятся к нежности. Но двери в мир закрыты… Похоронив мужа, Бернарда объявила восьмилетний траур: теперь в ее дом нет доступа ни мужчинам, ни ветру. Мать готова на все, чтобы защитить честь дочерей. Обреченные провести свои лучшие годы взаперти, сестры рвутся на волю. Неужели из дома Бернарды только два выхода – безумие и смерть? И что окажется важнее – общественная мораль, порядок или зов сердца? Премьера состоялась 18 сентября 2019 г.
16+
13 мая
19:00
«ЛЮБОВЬ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ»
«Любовь во множественном числе» – это несколько пластических вариаций на тему любви, калейдоскоп комических и трагических сюжетов. Выразительный язык физического театра расскажет о любви запретной, о любви страстной, о любви романтичной, о любви противоположностей, о любви восторженной, о любви безумной. И над всем этим парит главный герой – Амур. Именно он в поисках идеальной пары соединяет несоединимое, создает парадоксальные ситуации, провоцирует чувства и сводит с ума всех, в кого целится. А вот нужна ли эта любовь людям? И какую они хотят для себя любовь? Любовь – это наваждение, дар или испытание? Желание разгадать подобные загадки – повод для Амура совершить свой опыт над земными существами. В спектакле звучит музыка композиторов разных веков и разных жанров. В числе авторов – Нино Катамадзе, Альфред Шнитке, Джеймс Браун, Анжела МакКласки и др. В ролях – ведущие артисты Театра-Театра.
18+
14 мая
19:00
«ДЕВУШКИ "БИТЛЗ"»
Зрители оказываются участниками телешоу, куда приглашен некто Сержант Пеппер – автор книги о подругах «ливерпульской четверки», ставших «музами-вдохновительницами» для создания знаменитых песен Lovely Rita, Lucy in the Sky with Diamonds, Sexy Sadie и Michelle, а также сами эти «музы». Девушки по очереди появляются перед камерой. Каждая рассказывает свою фантастическую историю отношений с Джоном, Полом, Джорджем и Ринго Старром. В конце становится ясно, что персонажи – пациенты дурдома («дома дур»), а «Битлз» – «сон, в который нельзя вернуться», повод для театральной игры и коллективный символ времени. Пусть легендарные музыканты Beatles в спектакле так и не появляются, но все-таки их музыка остается в этой истории главной.
16+
15 мая
19:00
«ТРИ ПЛЮС КОТ»
Читка пьесы «Три плюс кот» Евгения Шестакова, знаменитого писателя-сатирика, автора монологов Шифрина, Хазанова, Евдокимова и других юмористов, – проект, который режиссер Борис Мильграм начал готовить в театре еще до введения режима самоизоляции и завершил уже «на удаленке». 3 мая состоялась премьера первого действия (видео было записано на «Сцене-Молот»), 15 мая будет показан второй акт (актеры снимали его на самоизоляции, каждый в своей квартире). О чем пьеса «Три плюс кот»? О жизни, отношениях, любви. Сюжет разворачивается в небольшой двухкомнатной квартире. Герои – разведенный мужчина Сергей (Сергей Детков), его разговорчивый кот (Михаил Чуднов) и две идеально-неидеальных женщины – бывшая жена (Мария Полыгалова) и новая возлюбленная (Анна Сырчикова). Не пропустите полную юмора и искрометных диалогов премьеру!
12+
16 мая
19:00
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Веселый, игровой, атмосферный спектакль полон оригинальных режиссерских задумок и остроумных превращений. Не зря постановка становилась лауреатом многих театральных конкурсов и фестивалей. В 2016 году «Сказку о царе Салтане» высоко оценил совет национальной премии «Золотая маска». Показ спектакля проходил в рамках фестиваля «Цветы России» в Берлине. В 2017 году постановка вошла в программу «Детский Weekend-2017», а также стала финалистом фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (Санкт-Петербург), получив четыре диплома: «За лучший актёрский ансамбль», «За работу хореографа-постановщика Ирины Ткаченко», «За работу художника по костюмам Любови Мелехиной», «За работу художника по свету Евгения Козина».
12+
17 мая
19:00
«СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА»
Режиссер спектакля «Спящая царевна» Екатерина Максимова и художник Сергей Лавор придумали по сказке Василия Жуковского рождественскую историю «Спящая царевна», полную загадочных старинных гаданий и неожиданных путешествий в потусторонний мир, где сон становится явью, а явь – сном. Обаятельные черти, вызванные из зазеркалья, заманят прекрасную царевну и зрителей в неведомые дали, где и случится новогодняя театральная фантазия.
6+
Записи спектаклей выкладываются на YouTube-канал ТТ. Доступ к просмотру осуществляется по ссылке, которая публикуются ежедневно во всех официальных соцсетях Театра-Театра в 19.00. Просмотр записи открыт в течение суток. Через 24 часа – новый спектакль.
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