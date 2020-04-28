Театр-Театр на этой неделе покажет пять спектаклей из видеоархива и две онлайн-премьеры

«ГОРЕ ОТ УМА»

Малыш-медвежонок, грустно бродящий между ссорящимися Чацким и Софией, Скалозуб, браво восседающий в костюме Дарта Вейдера на фоне Кремля, один из высших чинов полиции Фамусов, явленный еще и в рекламном ролике на телеэкране, прославляющем власть силовых структур. Жалкий клерк Молчалин, символизирующий современный офисный планктон. Отталкивающая сцена «бала-фуршета», куда сильные мира сего съезжаются на запредельно дорогих автомобилях. Интернет-переписка гостей, выводимая на экран, о том, что «Чацкий сумасшедший»… Постановка Филиппа Григорьяна, как всегда, неожиданна, и, что называется, является актом чистого искусства, не объясняющего самого себя и замысел художника, но транслируемого напрямую в сознание зрителя. С одной стороны это блистательная визуальная экспрессия, воплощенная яркими, изящно выполненными костюмами и видеоартом, с другой – отражение модного приема помещения классики в современные условия, оставляя нетронутым текст, а с третьей – серьезная попытка критически взглянуть на сущность нынешнего состояния общества.

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