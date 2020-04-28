Театр-Театр продолжает ежедневно собирать зрителей в виртуальном зале на спектакли, а также делиться онлайн-проектами, созданными в период карантина. На этой неделе в афише ТТ – пять спектаклей из видеоархива и две премьеры: первомайский концерт «Театр не прощается с тобой» и спектакль-читка «Три плюс кот».
Театр-Театр на этой неделе покажет пять спектаклей из видеоархива и две онлайн-премьеры
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Спектакль «Горе от ума»
28 апреля
19.00
«АНТРАКТ»
Каждому из нас хотелось побывать в театральном закулисье, вблизи рассмотреть механизм повседневной жизни творческого коллектива, убедиться, что актеры и режиссеры – такие же люди: они интригуют, обижаются, злобствуют, заискивают и ошибаются. И возможность представилась: сцена обращена изнанкой к зрителю, для которого более не существует «секретов фирмы»… Если вы думаете, что досконально знаете театр, вы еще не видели «Антракт». В спектакле заняты: народная артистка России Лидия Аникеева, заслуженная артистка России Елена Старостина, заслуженная артистка России Ирина Максимкина, Татьяна Синёва, Мария Полыгалова, Анатолий Смоляков, Михаил Чуднов. Спектакль не идет на сцене Театра-Театра с 2013 года.
16+
29 апреля
19.00
«БУНТ»
«Бунт» Семена Серзина – романтическая сага для антигероя в одном действии. Режиссер выводит на первый план историю о бунте человека и противостоянии «троекуровщине». Речь идет о вечной склонности к безграничной вседозволенности людей власти и богачей. Но особенностью настоящего времени является и то, что предводителями противостояний таким явлениям становятся случайные люди. И иногда эту партию они играют не по своей воле. В спектакле предстаёт причудливый образ России, в котором сплелись стереотипы прошлого и настоящего, а текст Пушкина органично сосуществует с песнями «Любэ» и словами из «Кольщика» М. Круга,
прочитанными под исполняемую на балалайке мелодию из «Бумера».
18+
30 апреля
19.00
«ГОРЕ ОТ УМА»
Малыш-медвежонок, грустно бродящий между ссорящимися Чацким и Софией, Скалозуб, браво восседающий в костюме Дарта Вейдера на фоне Кремля, один из высших чинов полиции Фамусов, явленный еще и в рекламном ролике на телеэкране, прославляющем власть силовых структур. Жалкий клерк Молчалин, символизирующий современный офисный планктон. Отталкивающая сцена «бала-фуршета», куда сильные мира сего съезжаются на запредельно дорогих автомобилях. Интернет-переписка гостей, выводимая на экран, о том, что «Чацкий сумасшедший»… Постановка Филиппа Григорьяна, как всегда, неожиданна, и, что называется, является актом чистого искусства, не объясняющего самого себя и замысел художника, но транслируемого напрямую в сознание зрителя. С одной стороны это блистательная визуальная экспрессия, воплощенная яркими, изящно выполненными костюмами и видеоартом, с другой – отражение модного приема помещения классики в современные условия, оставляя нетронутым текст, а с третьей – серьезная попытка критически взглянуть на сущность нынешнего состояния общества.
16+
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Спектакль «Антракт»
1 мая
19.00
«ТЕАТР НЕ ПРОЩАЕТСЯ С ТОБОЙ»
Первомайский концерт «Театр не прощается с тобой» – абсолютно уникальный для ТТ проект. Это музыкальные, вокальные, танцевальные видеоклипы (больше 20 номеров), созданные артистами на протяжении нескольких недель самоизоляции. Концерт «Театр не прощается с тобой» создан из фрагментов видео, снятых в разных уголках города и даже страны. В самом массовом номере участвует около 40 человек.
12+
2 мая
19.00
«ЭММИ В СТРАНЕ СНОВ»
«Эмми в стране снов» зрелищное и многоцветное представление: в нем есть синие, зеленые и белые сны, рыжий клоун и кукла с сиреневыми волосами. Юные зрители станут свидетелями превращений и полетов, услышат замечательные песни, музыку к которым написала Татьяна Виноградова. В спектакле заняты детский цирковой коллектив под руководством Бориса Радостева и актеры драматического театра.
0+
3 мая
19.00
«ТРИ ПЛЮС КОТ»
Любопытный видеопроект стартовал еще до введения режима самоизоляции и был закончен уже «на удалёнке». Актеры Театра-Театра исполняют искрометную комедию «Три плюс кот», написанную знаменитым писателем-сатириком, автором монологов Е. Шифрина, Г. Хазанова, М. Евдокимова и других юмористов Евгением Шестаковым. В небольшой двухкомнатной квартире – разведенный мужчина Сергей, его разговорчивый кот и две идеально-неидеальных женщины. О чем спектакль? Конечно, о любви.
12+
Записи спектаклей выкладываются на YouTube-канал ТТ. Доступ к просмотру осуществляется по ссылке, которая публикуются ежедневно во всех официальных соцсетях Театра-Театра в 19.00. Просмотр записи открыт в течение суток. Через 24 часа – новый спектакль.
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