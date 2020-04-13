Театр-Театр в апреле покажет три новых онлайн-проекта

Театр продолжает проект «ТТ с доставкой». За время карантина около 60 тысяч зрителей по всей России посмотрели спектакли Пермского академического Театра-Театра, не выходя из дома.

В афише проекта «ТТ с доставкой» на ближайшие две недели – «Одиссея», «Шинель», «Честный авантюрист» и другие списанные спектакли, которые сегодня можно увидеть только в записи, а также «Доктор Живаго», «Анна Каренина», «Глаза голубой собаки», «#конституциярф» из актуального репертуара и два детских мюзикла «Пеппи» (архив) и «Летучий корабль» (премьера этого театрального сезона). Каждый спектакль проекта «ТТ с доставкой» сопровождается видеоприветствием художественного руководителя театра Бориса Мильграма, а также видеокомментариями артистов, занятых в постановке. Доступ к просмотру осуществляется по ссылке, которая публикуются ежедневно во всех официальных соцсетях Театра-Театра в 19.00 по пермскому времени. Просмотр записи открыт в течение суток.

Следить за афишей показов и подключаться к просмотру можно в группе ТТ в ВК, Facebook, «Одноклассниках» и в Инстаграме.