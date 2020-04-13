В ближайшие две недели Пермский академический Театр-Театр покажет в записи четырнадцать спектаклей из актуального и архивного репертуара, представит два новых онлайн-проекта и начнет активную подготовку первомайского карантин-концерта.
Театр-Театр в апреле покажет три новых онлайн-проекта
Театр продолжает проект «ТТ с доставкой». За время карантина около 60 тысяч зрителей по всей России посмотрели спектакли Пермского академического Театра-Театра, не выходя из дома.
В афише проекта «ТТ с доставкой» на ближайшие две недели – «Одиссея», «Шинель», «Честный авантюрист» и другие списанные спектакли, которые сегодня можно увидеть только в записи, а также «Доктор Живаго», «Анна Каренина», «Глаза голубой собаки», «#конституциярф» из актуального репертуара и два детских мюзикла «Пеппи» (архив) и «Летучий корабль» (премьера этого театрального сезона). Каждый спектакль проекта «ТТ с доставкой» сопровождается видеоприветствием художественного руководителя театра Бориса Мильграма, а также видеокомментариями артистов, занятых в постановке. Доступ к просмотру осуществляется по ссылке, которая публикуются ежедневно во всех официальных соцсетях Театра-Театра в 19.00 по пермскому времени. Просмотр записи открыт в течение суток.
Следить за афишей показов и подключаться к просмотру можно в группе ТТ в ВК, Facebook, «Одноклассниках» и в Инстаграме.
-
Спектакль «Анна Каренина»
Кроме ежедневных театральных вечеров ТТ предлагает зрителям к просмотру теплые «ТТ-квартирники» (творческие видео, снятые самими актерами, музыкантами, артистами балета и др.) и спектакль-карантин «Декамерон ТТ» (видеозаписи новелл Джованни Бокаччо в исполнении артистов труппы).
12 апреля стартовал новый онлайн-проект Театра-Театра – «Сказки на ночь» (0+). Ежедневно в 21.30, сразу после вечернего спектакля, во всех соцсетях ТТ будут появляться видеозаписи с артистами, читающими и разыгрывающими добрые сказки для самых маленьких зрителей.
На этой неделе можно будет оценить еще одну творческую инициативу Театра-Театра – серию подкастов «Книжная полка ТТ». Находясь на самоизоляции, артисты решили перечитать свои любимые книги вслух и поделиться записанными аудио с пермяками. В первом выпуске произведения на любой литературный вкус – Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист», «Сталкер» Тумановского, «Денискины рассказы» Драгунского, а также Лермонтов, Гришковец, Тэффи, Есенин, Бунин, Полозкова. Аудиоподкасты будут публиковаться в двух интернет-сообществах театра – ВК и «Одноклассниках».
Наконец, третий новый проект в интернет-пространстве, по задумке его авторов художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма и заслуженного работника культуры Татьяны Виноградовой, заведующей музыкальной частью театра, будет самым масштабным и новаторским проектом, придуманным и реализованным ТТ за время карантина. Это будет праздничный карантин-концерт, созданный удаленно силами всего творческого коллектива и технических служб театра. В концерт войдут вокальные, драматические, пластические, инструментальные номера, то есть вся палитра жанров, в которых работает Театр-Театр на протяжении последних лет. В данный момент программа разрабатывается, творческие номера записываются – идет активная работа по воплощению замысла в жизнь. Карантин-концерт ТТ зрители увидят 1 мая. О площадке показа будет сообщено дополнительно.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.