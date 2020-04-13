Число просмотров онлайн-трансляций Пермского театра оперы и балета достигло двух миллионов

В воскресенье, 12 апреля, Пермский театр оперы и балета показал онлайн один из самых популярных своих спектаклей, оперу «Травиата» Верди в постановке режиссера Роберта Уилсона и дирижера Теодора Курентзиса. Трансляцию посмотрели более 75 тысяч интернет-пользователей.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Для трансляций театр выбирает из своих архивов записи лучших событий. Это знаменитые оперы и балеты, поставленные на пермской сцене, и симфонические концерты, в программах которых звучат произведения Генделя, Баха, Чайковского, Брамса и других композиторов. Мы стремимся расширять перечень площадок, на которых показываем записи наших событий, чтобы зритель мог выбрать наиболее удобный для него вариант.

В рамках проекта «Искусство онлайн» при поддержке Сбербанка лучшие спектакли и концерты Пермского театра оперы и балета теперь можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Они доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей. Большинство записей можно увидеть в течение трех месяцев, некоторые постановки сохраняются для просмотра на 24 часа с момента трансляции.

В числе спектаклей и концертов, доступных в Okko: оперы «Евгений Онегин» Чайковского и «Богема» Пуччини, оратория «Мессия» — одно из самых популярных произведений Генделя, концерт Симфонического оркестра театра, в программе которого — Третья симфония Чайковского и Первая симфония Брамса. 15 апреля зрители увидят фантастический балет Чайковского «Лебединое озеро» в авторской редакции руководителя балетной труппы пермского театра Алексея Мирошниченко.

C 8 апреля трансляции спектаклей и концертов Пермского театра оперы и балета можно смотреть на площадке «Яндекс.Эфир». Зрителям доступны записи романтического балета «Сильфида» Левенсхольда, балета-сказки «Голубая птица и принцесса Флорина» на музыку Адана в постановке Алексея Мирошниченко и оперы «Богема» Пуччини в постановке режиссера Филиппа Химмельманна и дирижера Теодора Курентзиса.

В планах театра показать на «Яндекс.Эфир» и другие записи своих постановок и концертов. Все они будут доступны пользователям до 31 мая 2020 года. Театр продолжает работать над увеличением количества площадок, на которых транслирует записи своих событий. Следить за расписанием трансляций можно на сайте permopera.ru.

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